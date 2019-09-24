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Mahkemede olay çıkaran zanlılar mahkemeye çıkarıldı

24 Eylül 2019 Salı 19:23
Mahkemede olay çıkaran zanlılar mahkemeye çıkarıldı

Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü öldüren Meryem Doğu-Mehmet Doğu çifti hakkındaki davada, kararının açıklanmasının ardından olay çıkaran sanık yakınları Kadir Ok, Servet Doğu, Kemal Doğu, Ömer Doğu, Arif Doğu, İsmail Doğu “Kanunsuz Topluluk Oluşturma”, “Mahkemeye Saygısızlık”, “Rahatsızlık verme” suçlarından bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, 6 zanlının önceki gün Ağır ceza mahkemesinde verilen cinayet kararına tepki olarak kanunsuz topluluk oluşturup, düzeni bozacak şekilde yüksek sesle bağırıp mahkemeye saygısızlık yapıp, rahatsızlık verdiklerini söyledi.

Tosun, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
MahkemeTutuklamaZanlılarHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Vatandaş 2019-09-24 21:00:39

Sınırdışı bunları sınırdışı..Böyle pislikler bize lazım değil..

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cyprus 2019-09-24 21:35:12

türkiyede bir baltaya sap olamayan soluğu kıbrısta alio bakio kıbrıslılar hali vakti yerinde bu sefer başlarına bela müsallat oluyorlar ve özellikle bu hataylı antepli adana lefkoşa surlar içini resmen çingene mahallesine çevirmişler gece ne gezilcek bir yer nede dolaşılcak bir yer verdiniz vatandaşlığı önüne gelene kendi canavarlarınızı kendiniz yarattınız geçmiş olsun biberli ekmeğe balican kebabına devam yarası olan gocunur zoruna gidenin borusuna gitsin

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Dikkat 2019-09-24 22:23:56 @cyprus

Senin bu isimle böyle bir yorum yapma hakkın yok.

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