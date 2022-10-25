Mahkemede, suçun ciddiyetine dikkat çekildi!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Kararı okuyan Soytaç, sanığın mahkûm olduğu Soygun suçunun ciddiyetinin altını çizdi.

Soytaç, ciddi ailevi sorunları olan 9 çocuklu bir ailenin bireyi olduğuna, zaman zaman sokakta kaldığına değindi.

Soytaç, suça itilen çocuklar için modern ceza infaz sistemine uygun çocuk rehabilite merkezlerinin olmayışına dikkat çekti. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanık İbrahim Uçar, 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait ikametgâhın oturma odası içerisine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra adı edileni elleri ile ittirip orada bulunan yatağa düşmesine sebep olup darp edip, giymiş olduğu pantolonunun sol cebinde tasarruf ettiği 2100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlemişti.