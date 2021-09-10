Mahkemede tüm detaylar açıklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan alkollü içki tesiri altında ve ehliyetsiz araç sürücüsü zanlı Mehmet Behai Pınardan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde bulunan Jumbo Alışveriş Merkezi’nin park yeri içerisinde 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 20.10 raddelerinde Nagihan Şentürk’ün, yönetimindeki FT 677 plakalı araç ile trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden ve anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yaptığını belirterek, o esnada çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yüzde 147 miligram alkollü içki tesiri altında seyretmekte olan ve ehliyeti 3 Eylül Tarihinde yine alkollü araç kullandığı için alınan zanlı Mehmet Behai Pınardan’ın yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracının önün tıkadığını ve iki aracın çarpıştığını kaydetti. Çarpışmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan FT 677 plakalı aracın yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına, ardından ise yol dışında bulunan akasya ağacına çarpıp önü kuzey istikametine bakar şekilde durduğunu dile getiren Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ali Gökhan Demirbilek’in aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Özkantürk, FT 677 plakalı araç sürücüsü Nagihan Şentürk’ün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Cerrahi Sevisinde tedavi altına alındığına işaret ederek, aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Öykü Su Şentürk ile 2 yaşındaki Murat Ateş Şentürk’ün Çocuk Yoğun Bakım servisinde ve 44 yaşındaki Müzeyyen Demirbilek’in ise Yoğun Bakım Servisi’nde müşahade altına alındığını bildirdi.

Kazanın ardından KM 555 plakalı araç sürücüsü Mehmet Behai Pınardan’ın isim ve adres vermeden olay yerinden kaçtığını ancak 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını vurgulayan Özkantürk, Pınardan’ın 3 Eylül 2021 tarihinde yine alkol tesiri altında araç sürmesinden dolayı ehliyetine 3 ay süreyle el konulduğunu ve zanlının kavşağa geldiği sırada süratini düşürmediğini açıkladı.

Özkantürk, kaza sonucu FT 677 plakalı araca 20 bin TL, KM 555 plakalı araçta 50 bin TL, trafik levhasında bin TL, akasya ağacında ise 500 TL tahmini hasar oluştuğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, tedavisi süren Nagihan Şentürk’ün de zanlı durumunda olduğunu kaydetti. Özkantürk, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.