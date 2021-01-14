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Mahkemeler Bütçesi Komiteden geçti

Mahkemeler Bütçesi Meclis Komitesinde onaylandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:12
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Mahkemeler Bütçesi Komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Mahkemeler için öngörülen 71 Milyon 71 Bin 500 TL tutarındaki ödeneği, 71 Milyon 471 Bin 500 TL’ye yükselterek oybirliğiyle onayladı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Mahkemeler bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar katılarak görüşlerini ifade etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bugünkü gündeminde Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi, Sayıştay Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçeleri yer alıyor.

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