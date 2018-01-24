Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 gram Hint keneviri ile yakalanan ve 14 Kasım 2016 yılında Denetimli Serbestlik kapsamında serbest bırakılan Modammed Khaled Mohammed Tantash’ın imza yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesi ile tutuklandı.

19 Ocak tarihinde mahkeme emri ile cezaevine gönderilen Tantash aleyhindeki karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararı yargıç Temay Sağer açıkladı.

Tantash, uyuşturucu “alma” ve “tasarruf” suçlarından 15 ay hapse mahkûm edildi.

Sağer: Mahkemenin zamanını boşa harcadı

Yargıç Temay Sağer, Modammed Khaled Mohammed Tantash’ın 15 gram Hint Keneviri ile yakalandığını ve 2016 yılında Denetimli Serbestlik Yasası altında serbest kaldığını ve bu süre zarfında 2017 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında imza yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurguladı.

Tantash’ın yakalandığı uyuşturucu miktarının da azımsanmayacak miktarda olduğuna dikkati çeken Sağer, sanığın kendine sunulan yasayı çiğnediğini ve devletin imkânlarının yanı sıra mahkemenin de zamanını boşuna harcadığına değindi.

15 ay hapse mahkûm edildi

Sağer, Tantash’ın Denetimli Serbestlik süresini kullanmadığını ülkeye 4 yıl önce geldiğinin altını çizdi.

Kararda sanık aleyhine ve lehine olan olgulara değinen Sağer, Tantash’ın uyuşturucu alma, verme suçlarından yargılandığını anımsatarak oy birliği ile 15 ay hapse mahkûm edildiğini açıkladı.