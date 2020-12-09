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Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.T ve  T.T'nin ardından zanlılar G.A ile U.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 11:57
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Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandılar

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.T ve  T.T'nin ardından zanlılar G.A ile U.Ö tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlı F.T'nin 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında cezaevindeki şahısla zanlı F.T'nin zanlı T.T'nin cep telefonu aracılığı ile görüşüldüğünü ve cezaevinde görüşülen telefondan 300 ses kaydı alındığını ve bir kısmının incelendiğini söyledi.

Polis, geniş çaplı soruşturma neticesinde, zanlılar G.A ile U.Ö'nün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı G.A'nın cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan A.A'nın yönlendirmesiyle zanlı U.Ö ile irtibat kurup, uyuşturucuyu zanlı F.D'ye verilmesini sağladığının tespit ettiklerini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının ve telefondaki ses kayıtlarının inceleneceğini belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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