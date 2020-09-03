Mahkemeye sahte belge sunan 3 kişi tutuklandı

İskele Mahkemesi Mukayyitliği’ne sahte belge sunan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 31 Ağustos’ta M.K.(E-27), müşterileri olmadığı halde ve gerçek gelirlerini bilmediği halde yetkisiz olarak E.C.(E-41) ve S.Y.(E-41) adına aylık gelirlerini gösteren sahte bordroları hazırladı ve söz konusu şahıslara verdi.

Bahse konu şahısların da söz konusu sahte gelir bordrolarını, işlemiş olduğu suçtan dolayı teminata bağlanan başka bir şahsa kefil olmak maksadıyla İskele Mahkemesi Mukayyitliği’ne vererek tedavüle sürdü. M.K, E.C. ve S.Y. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.