Mahkum ve tutuklulara 2. doz koronavirüs aşıları yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevinde Koronavirüs salgınına karşı 12 Temmuz 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında bugün mahkum ve tutuklulara yönelik 2. doz aşılamanın yapıldığı açıkladı.

Merkezi Cezaevinde, Koronavirüs ile mücadele kapsamında uluslararası mahkûm hakları gözetilerek, ilk günden itibaren sağlık uzmanlarının önerileri çerçevesinde sıkı tedbirler alınmış, mahkûm ve tutukluların Koronavirüs salgınına karşı sağlıklarının korunması için gerekli her türlü adımın atıldığı kaydedildi.

Bugün itibarıyla Merkezi Cezaevinde bulunan mahkum ve tutukluların 2. doz aşılama işlemi tamamlandı.