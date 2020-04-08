Mahkumlar, koruyucu maske üretimine başladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "toplumsal dayanışmaya gerek duyuylan" şu günlerde, ülkedeki koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevindeki mahkum ve tutukluların, atölyede gönüllü olarak koruyucu maske üretimine başladıklarını duyurdu.

Bakan Baybars, "Bakanlığımız bünyesinde üretilen bu maskeler, talep eden kurumlarımıza, belediyelerimize ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Baybars'ın açıklaması şöyle: