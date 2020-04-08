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Mahkumlar, koruyucu maske üretimine başladı

İçişleri Bakanı Baybars, cezaevindeki tutuklu ve mahkumların, koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevindeki atölyede gönüllü olarak koruyucu maske üretimine başladıklarını duyurdu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 14:30
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Mahkumlar, koruyucu maske üretimine başladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "toplumsal dayanışmaya gerek duyuylan" şu günlerde, ülkedeki koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevindeki mahkum ve tutukluların, atölyede gönüllü olarak koruyucu maske üretimine başladıklarını duyurdu. 

Bakan Baybars, "Bakanlığımız bünyesinde üretilen bu maskeler, talep eden kurumlarımıza, belediyelerimize ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacaktır" dedi. 

İçişleri Bakanı Baybars'ın açıklaması şöyle: 

Bugün, içinden geçtiğimiz zor dönemde toplum olarak önemli bir dayanışma içerisinde olduğumuzu görüyorum. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu insanlarımız tarafından ortaya konmaktadır. Tutuklu ve mahkumlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır. Bakanlığımız bünyesinde üretilen bu maskeler, talep eden kurumlarımıza, belediyelerimize ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacaktır. Korona Virüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim.
 

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Magusalı 2020-04-08 15:01:48

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