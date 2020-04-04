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Mahkumlara şartlı tahliye müjdesi!

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabilecek

04 Nisan 2020 Cumartesi 21:53
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Mahkumlara şartlı tahliye müjdesi!

UBP-HP koalisyon hükümeti, coronavirüs salgını riski nedeniyle cezaevindeki yoğunluğun azaltılması çağrılarına daha fazla kayıtsız kalamadı.

Bakanlar Kurulu, Şartı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yaptı. Bakanlar Kurulu, Ceza Disiplin Yasası’nın 4. Ve 10. Maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı ve resmi gazetede yayınlanmasına karar verdi.

Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü’nün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren 90 gün süresince, cezanın 1/2’si yerine 1/3’ü çekilmesi halinde de şartlı tahliye başvurusu yapılabileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, salgın hastalık tehlikesi nedeniyle şartlı tahliye toplantılarının telekonferans yöntemi ya da Başkan’ın uygun göreceği bir yöntemle yapılabileceği belirtildi.

Kararda, “Kurul’un kendi içinde yapacağı ön değerlendirmede, başvurusunun olumlu neticeleneceği düşünülenlerin toplantıya katılımından sarfı nazar edilebileceği de kaydedildi.

Son Güncelleme: 04.04.2020 22:10
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsşartlı TahliyeMahkum
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