Mahsur kalan yolcuların tahliyesi başladı

Yapılan girişimler sonucu gemiler, Mağusa Limanı’na yanaştı ve yolcular indirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘yolcu tahliyelerine başladıklarını’ duyurdu.

Arıklı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Saatlerdir denizde bekleyen yolcu gemilerini nihayet rıhtıma aldık ve yolcuların tahliyelerine başladık. Hasta yolcuları ise ambulansla hastahaneye sevk ettik...

Meselenin çözümüne katkı koyan sendikacılar dahil herkese teşekkür ederim.”