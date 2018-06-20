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Mahsur kalanı kurtarırken kalbi tekledi!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Timi’nin Alevkayası bölgesinde mahsur kalan hayvanların kurtarılmasına yönelik operasyonu sırasında, görevli bir personel kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:23
Mahsur kalanı kurtarırken kalbi tekledi!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Timi’nin Alevkayası bölgesinde mahsur kalan hayvanların kurtarılmasına yönelik operasyonu sırasında, görevli bir personel kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Dün saat 14:50 sularında Alevkayası bölgesinde, hayvanları mahsur kalan çoban Mahir Dereci’nin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yardım talebinde bulunması üzerine, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Timi olay yerine sevk edilerek, mahsur kalan hayvanları başarılı bir şekilde kurtarmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Dönüş yolu üzerinde Arama Kurtarma Timi’nde görevli bir personelin rahatsızlandığı, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle personelin acil tahliyesi için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Birliği’nden yardım talebinde bulunulduğu kaydedildi. 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Havacılık Birliği Arama Kurtarma helikopteri ve Arama Kurtarma Timi’nin, Ercan Havalimanı’ndan aldığı doktorla birlikte olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, rahatsızlanan personele ilk müdahalenin helikopterde yapıldığı ve helikopterin Şehit İlker Karter Havaalanı’na indiği ifade edildi. 

Rahatsızlanan Arama Kurtarma Timi personelinin, Şehit İlker Karter Havaalanı’nda hazır bekletilen ambulansla Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği kaydedilen açıklamada, personelin kalp rahatsızlığı geçirdiği ve anjiyo yapılacağı bildirildi. 

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