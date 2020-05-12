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Mail Order yöntemi ile yaklaşık 215 bin TL sahtekarlıkla temin ettikleri iddia ediliyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroglu kardeşi Halil Sennaroğlu ve Ahmet Barış Sağlamer halkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

12 Mayıs 2020 Salı 12:56
279 Okunma
Mail Order yöntemi ile yaklaşık 215 bin TL sahtekarlıkla temin ettikleri iddia ediliyor

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Halil Sennaroğlu ve Ahmet Barış Sağlamer "Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, başkasının kimligine bürünme ve sahtekarlıkla para temini" suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis mahkemede zanlıların Şenkay Trading ltd isimli iş yerinde işletmeye tahsisli pos cihazları ile yurt dışında bulunan şahıslara ait kredi kartı bilgilerini yetkisiz olarak kullanmak sureti ile Mail Order yöntemi ve internet bankacılığı yolu ile 214 bin 230 TL para çekildiğini açıkladı.

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KIBRISLI 2020-05-12 13:23:52

bırakın gidip Afrika gazetesini taşlasın belki affedilir :))

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