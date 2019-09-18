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“Makarna Maratonu” düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Lapta’da “Makarna Maratonu” düzenleniyor.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:30
“Makarna Maratonu” düzenleniyor

Dernekten verilen bilgiye göre, Lapta’daki Veni Vici Restoran, 22 Eylül Pazar günü Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına “Makarna Maratonu” gerçekleştirecek.

Maratonda, sabah 11.00 – aksam 23.00 saatleri arasındaki 12 saatlik zaman diliminde bin tabak yemek çıkarmak hedefleniyor.

30 TL’den satılacak yemeğin tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

4 ayrı sunumun gerçekleşeceği menüde, Carbonara, Tavuk, Mantar, İtalyan Köftesi ve Vejeteryan seçeneği bulunacak.

Maraton 12.00- 15.00 arasında Bayrak Radyosu’nun canlı yayınında etkinliklerle sürecek. Denise Phillips ve Can Gazi’nin Veni Vici’den yürüteceği canlı yayının ardından program; Gavin Simons’un 15.00-17.00; Lauro’nun 17.00-19.00, Katie B.’nin 19.00-21.00 ve Vonky Donkey Disco’nun müzikleriyle 21.00-23.00 saatlerine kadar sürecek.

6 Şef; Steve Gittins, Steve Male, Chris Martin, Brian Mc Creath, Les Moody ve Chris Seager “Bir Saatte Kaç Tabak” yarışında performanslarını sergileyecek.

Etkinlikte online kredi kartı ile www.justgiving.com / crowdfunding/tulips-pasta-tossers adresinden kredi katı ile de ödeme yapılabilecek.

Dernek, etkinliğe destek veren Mustafa Hacı Ali yanında Mustafa Hacı Ali Ltd. şirketine; Veni Vici, İpekay Ltd., Hançerli Ltd., Karakuş Ltd., Özmerhan Trading, Oreo Trading, Başman Group’a; Onbaşı Ltd. ile Sarıoğullları Ltd., Kamkam Kasap, Kermeoğlu Kasap, Güngören Et Ürünleri, Kırmızıgil Et Pazarı, Işıklar Butik Kasap, Caner Et Pazarı, Cumhur Et Pazarı, Bizim Kasap, Kuşappi Et Pazarı’na her hasta adına teşekkürlerini sundu.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
MakarnaMaratonuKanserDerneğiGündemKıbrıs
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