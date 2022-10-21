Makatından uyuşturucu çıktı

(Kamalı Haber)

Ülkemize makatında sakladığı uyuşturucu maddeler ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Ömür Emirsoylu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Celal Durukan, olguları aktardı.

Polis, zanlı Ömür Emirsoylu’nun Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamıne) İthal ve tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün aldığı bilgide zanlının midesinde veya makatında uyuşturucu madde ithal edeceğinin bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, 12.10.2022 tarihinde, saat 15.28’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından; Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ne giriş yapan Ömür Emirsoylu’nun (E-47) makatında 100gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının yurtdışında ailesi olduğunu ve yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.