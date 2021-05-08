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Maket bıçağı ile dehşet saçan zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Gelincik köyünde 27 yaşındaki Osman Çakır, Bilal Çiçek’i birçok yerinden maket bıçağı ile yaraladıktan sonra kendisine müdahale edip tutuklamak isteyen polisi de kesmekle tehdit ederek saldırdığı gerekçesi ile tutuklandı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:38
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Maket bıçağı ile dehşet saçan zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Gelincik köyünde kendisi ile görüşmek istemeyen akrabasının izinsiz olarak evine giren Osman Çakır, bağırışma sesleri duyması üzerine olay yerine giden Bilal Çiçek’i maket bıçağı ile birçok yerinden yaraladı.

Olay yerine gidip müdahale eden ve kendisini tutuklamaya çalışan polise de maket bıçağı sallayıp tehditler savuran Osman Çakır polisin elinden kurtulsa da kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandı.

Yaralama”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Mülke tecavüz”, “Tacizlik”, “Şiddet tehdidi” ve “Polisi görevinden men etme” suçlamaları ile zanlı hakkındaki tutukluluk müracaatı PCR testi sonucunun çıkmaması nedeni ile gıyabında gerçekleşti.

4 YERİNDEN MAKET BIÇAĞI İLE KESİP YARALADI

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Rifat Akçabel mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Osman Çakır’ın, 8 Mayıs 2021 tarihinde saat 00.05 sıralarında Gelincik’te kendisi ile görüşmek istemeyen akrabası isminin baş harfleri H.Ö olan kadının evine gidip defalarca kapısına vurmak suretiyle mülke tecavüz ve tacizlik suçlarını işlediğini söyledi.

Zanlı Çakır’ın daha sonra ise sesleri duyarak olay yerine gelen Bilal Çiçek’i tasarrufunda bulundurduğu maket bıçağı ile 4 yerinden keserek yaraladığını açıklayan Akçabel, olay yerine giden polis ekibinde görevli Polis Memuru Cemal Soybir’in zanlıyı tutuklamak istediği sırada zanlının tasarrufunda bulundurduğu maket bıçağını sallayarak polis memuruna hitaben “Sen beni tutuklayamazsın. Seni keserim” diyerek şiddet tehdidinde bulunup, polisi görevinden men ettiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Akçabel, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, soruşturma amacı ile Osman Çakır'ın 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Anahtar Kelimeler:
Gelincik KöyüOsman ÇakırBilal ÇiçekMaket BıçağıYaralama
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