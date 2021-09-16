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Makina Mühendisleri Odası: “Kötü yakıt nedeniyle Teknecik’te 50 enjektör zarar gördü”

Makina Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) son alınan yakıtın elektrik üretim makinelerine uygun nitelikte olmadığından 450 bin Euro değerindeki enjektörün zarara uğratıldığını savundu.

16 Eylül 2021 Perşembe 18:19
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Makina Mühendisleri Odası: “Kötü yakıt nedeniyle Teknecik’te 50 enjektör zarar gördü”

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, “KIB-TEK dizel santrallerinde, makinelere uygun evsafta fuel oil tedarik edilmediği için makinalara ait en az 50 adet enjektörün hasara uğradığı tespit edilmiştir” dedi. 

Enjektörlerin tanesinin  9 Bin Euro olduğu, arızalı enjektörlerin değiştirilmesinin toplam 450 bin Euro’ya mal olacağını belirten Yarkıner, bu nedenle makinelerin acilen bakıma alınması gerektiğini aksi halde 9-10 Milyon Euroluk ek maliyet doğacağını savundu.

Santralde 2 adet jeneratörün bir yıldır arıza nedeniyle kullanılamadığını, toplam olarak 87.5 MW/saatlik bir gücün kullanılamadığını ileri süren Yarkıner, “Bu makinaların yılda çalışma saatinin yüzde 25’ini bile dikkate aldığımızda yıllık zarar 612. 5 Milyon Türk Lirasıdır. Bu makinaların onarımı için harcanacak bedeli de yine bu hasara uğratanların belirleyeceğini düşünürsek, KIB-TEK’in zararının 1.5–2 Milyar Türk Lirası dolayında olmasının muhtemel bir sonuç olduğu aşikardır. Sorumsuzluğun maliyeti kamuoyu tarafından görülmelidir” dedi.

Yarkıner, evsafına uygun olmayan yakıtın tedarik kararını verenlerin, bu yakıtı uygun bulup alarak ödemelerini yapanların da yargı önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

TEKNİK ŞARTNAME DEĞİŞTİRİLDİ

“KIB-TEK yakıt tedariki ile ilgili spesifik özellikleri teknik şartnameyi yazarken değiştirdiği de biliniyor” diyen Yarkıner, yakıtın evsafı ile ilgili şartnamenin kimin tarafından yazıldığının, yakıtın hangi heyetin onayı ile alındığının, uygunluk belgesinin bulunup bulunmadığının, yakıtın sorumlu kişi tarafından hangi belgeye uygun olarak kullanıldığının açıklanmasını talep etti.

SANTRAL BAKIM İHALESİ ŞAİBELİ

Kıb-Tek’in iki makinesinin bakımı ve yedek parçası için açılan tahmini değeri 4.3 milyon Euro olan ihalenin şaibe koktuğunu iddia eden Yarkıner, “KIB-TEK Genel Müdürü de söz konusu ihale bedelinin yüksek olduğuna dair kendilerinin tespiti de olduğunu, bu maksatla 13.09.2021 tarihinde ‘majör bakım’ dokümanını incelenmek üzere Odamıza ulaştıracağını bildirmişti. Ancak gelen giden olmadı. 233/2021 Sayılı Majör bakım İhalesindeki tedarik, değerlendirme, teslim alma, ödeme usulleri şaibelidir ve bu ihale, usulüne uygun rayiç bedelle ve serbest rekabete imkân sağlayacak şekilde yeniden hazırlanmalıdır. Söz konusu bakım işi KIB-TEK mühendislerinin kabiliyetinde olmasına rağmen, bu maksat için gerekli teknik teçhizat ve personel KIB-TEK bünyesinde olmasına rağmen, bu iş belirlenmiş firma tarafından taşerona yaptırılacak şekilde ve söz konusu taşeronun ihtiyaç duyacağı teknik teçhizat ve araçlar da KIB-TEK tarafından sağlanacak şartı ile ihale dokümanı hazırlanmıştır” dedi.

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