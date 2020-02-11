‘Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı 2020’ sergisi açıldı

Açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu gerçekleştirdi. Açılışta ayrıca Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi Direktörü Bahar Çıralı ile birlikte kapma katılan öğrenciler ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.

Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi Direktörü Bahar Çıralı açılışta yaptığı konuşmada projenin 3’üncü yılında olduklarını belirterek Lefkoşa ve Mağusa’dan sonda 2020 yılında da Girne’de bu kampı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kamp boyunca yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgi veren Çıralı, sanatsal faaliyetler ve çocukların özgüvenlerini destekleyecek aktivitelerle Şubat tatilini boş geçirmediklerini belirti.

Öğrencilerin kapma gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Çıralı, bu projeye inanan ve güvenen Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na teşekkür etti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise komisyon olarak göreve geldikleri günden beridir “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, çocukların her yönden güçlendirilmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı’nın da bunlardan biri olduğunu ve 3 yıldı Bahar Çıralı önderliğinde çok verimli bir proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Karaokçu, bu tür projelerle çocuklara dokunulduğunda onların harikalar yaratabileceklerini gördüğünü ifade ederek, kendilerine güvenen destek veren Nazım Çavuşoğlu’na, ailelere, okul yönetimine ve Girne Belediyesi’ne teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise bu anlamlı etkinliği Girne’de gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Komisyonun ve Bahar Çıralı’nın önemli ve güzel bir projeye imza attıklarını belirten Güngördü, “Çocukların sanatla buluşması, şehri tanıması çok önemlidir.” dedi ve kampa katılan öğrencilerin şehir ile ilgili düşüncelerini bu sergide görebildiklerini söyledi.

Güngördü konuşmasının sonunda “Sevgi ile büyüyen çocuklar, yurdunu ve insanı sevecek, ülkesine sahip çıkacak.” diyerek kampa katılan herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına bu anlamlı kampı düzenleyen Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na ve Bahar Çıralı’ya ayrıca böylesi güzel bir sergi salonunu ülkeye kazandıran Nidai Güngördü’ye teşekkür ederek başladı.

“Bir yere dokunursanız orası güzel olur. Gelecek nesilleri ne kadar bilgi, donanım, duygu, düşünce ve sanatla donatırsak, geleceği o kadar güzel şekillendirmiş olacağız.” vurgusu yapan Çavuşoğlu, sıranın kendilerinde olduğunu belirterek bu doğrultuda var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Ailelerin kampa gösterdiği duyarlılığa da vurgu yapan ve ailelere ayrıca teşekkür eden Çavuşoğlu, kültürle, sanatla duygu ve düşüncelerini geliştiren çocukların; insanı, dünyayı ve ülkesini daha çok seveceğine dikkat çekerek ülke olarak dünyaya çok faydalı bireyler kazandıracaklarını söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda bu kampın gerçekleştirilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek, bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ayrıca sergi açılışı öncesi Hasan Cafer İlkokulu’nda kampa katılan çocuklara yönelik Arp Sanatçısı Deniz Aker tarafından düzenlenen Arp Terapi etkinliğine katılarak gerçekleştirilen eğitimi izledi.

(BRT/MAIL)