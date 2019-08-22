Malazgrit Zafer’i kutlamaları KKTC’den başladı

Malazgirt Zaferi kutlamaları bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’inden başladı.

Etkinlikler kapsamında Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü nedeniyle 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat’ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında bu sabah Hala Sultan Camii’nde, basın toplantısı düzenlendi.

Hala Sultan Camii’inde basın toplantısında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl anma etkinliklerini KKTC’den başlattıklarını kaydederek bunun anlamının büyük olduğunu söyledi.

Anadolu bir eve benzetilecek olursa bu evin temelinin atıldığı yerin Malazgirit olduğuna dikkat çeken Yıldız, “ Kıbrıs’da bir vatandır yavru vatan olması anne ile yavrusu arasındaki muhabetten ileri geliyor” dedi.

Uğruna mücadele edilen topraklara yüzyıllardır vatan dediklerini kaydeden Yıldız, Anadolu’daki gönüllerin fethinin 1071’de Malazgirit’de başladığını belirtti.

Yıldız, Okçullar Vakfı olarak bin yıllık bir sorumluluğu üzerlerine aldıklarını ve Malazgirit’i anma etkinliklerini de planlanmayı üzerlerine vazife olarak aldıklarını söyledi.

Yıldız, “ Bugün Yavru Vatan Kıbrıs’dayız. Kıbrıs’da uğruna mücadele edilen, gözyaşı dökülen, sevinçlerimizi yaşadığımız, kederlerini yaşadığımız bir toprak parçasıdır. Dolayısı ile vatandır, vatanımızdır” dedi.

Kimsenin toprağında, vatanında gözleri olmadığını kaydeden Yıldız, “Kimsenin bizim vatanımızda da gözü olmasına müsadele etmeyeceğimizin kararlılığıdır bu, Liderimizin kararlılığıdır” dedi.

Kıbrıslı Kardeşleri ile Anadoludaki kardeşlerinin bir ve beraber olduğunu dünyaya beyan etmiş olduklarını kaydeden Yıldız, 26 Ağustos Malazgirit anma etkinliklerin için Kıbrıs’dan da 160 genç ile birikte tarihi medeniyet şehri Ahlat’a gideceklerini söyledi.

Yıldız, konuşmasında Ahlat’da yapılacak etkinlikler hakkında bilgi de verdi.

Yalova Milletvekili ve Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş de, konuşmasına “ Malazgirit Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapılarını Türklere açan tek millet olarak yaşama iredemizin bir garantisinin ilan edildiği bir tarihi dönüm noktasını bir fethi anmış oluyorz” ifadelerini kullanarak başladı.

Fetih ruhu hakkında bilgiler de veren Büyükgümüş, bu yıl dördüncüsünü organize edilen Malazgirit Zaferi’ni anma programının gençler açısından önemine işaret etti.

Büyükgümüş, “ Biz bu etkinliklerle tarihimizi yeniden hayırlıyoruz, biraraya gelerek bu değerlerimizi yeniden hissediyoruz.” Dedi.

Hem Malazgirit Zaferi kutlamları, hem Okçular Vakfı’nın diğer çalışmaları bakımından son dönemde üzerlerine çok adil olmayan yaftalar yapıştırılmaya çalışıldığını kaydeden Büyükgümüş, bunlara en güzel cevabın vakfın çalışmalarına detek verenler tarafından verildiğini söyledi..

Büyükgümüş, Okçular Vakfı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendilerine çizdiği vizyon ve teşvikler ile kurulduğunu da anlattı.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da konuşmasında , Malazgirit Anma etkinliklerinin 948’inci için tanıtım toplantısı düzenlendiğini kaydederek Okçular Vakfı olarak etkinlik tanıtımlarını gönül coğrafyalarının farklı yerlerinde yaptıklarını söyledi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Malazgirit Anma etkinliklerinin 948’inci için tanıtım toplantısı düzenlendiğini kaydederek Okçular Vakfı olarak etkinlik tanıtımlarını gönül coğrafyalarının farklı yerlerinde yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar bu nedenle çeşitli yerlere gittiklerini ve farklı kitlelere ulaşmaya çalıştıklarnı kaydeden Erdoğan, geleneksel Türk okçuluğunu, Okçular Vakfı’nın temsil ettiği geleneği, fetih kupasını, Malzgirit’de Cumhurbaşkanı’nının himayelerinde gerçekleştirilen anma etkinliklerinde tanıttıklarını kaydetti.

Hem Ahlat’da hem Malazgirit’de yarından başlayarak Pazartesi gününe kadar çok çeşitli etkinlikler ile vatandaşların bir araya geleceğini kaydeden Erdoğan, “Ahlatı tanıyacaklar, Malazgirti’in tarihdeki önemini anlayacaklar” dedi.

Erdoğan, konuşmasında etkinlikler hakkında bilgi de verdi.

Basın mensuplarına verilen kahvaltının ardından başlayan basın toplantısının bitiminde ok atışı da yapıldı.

BRT/