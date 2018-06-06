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Mali bilanço okundu

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark 12. genel kurulu yapıldı...

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:04
Mali bilanço okundu

DAÜ, LAÜ ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ortaklığında KKTC’de inovasyon ve girişimciliği arttırma, marka ve patent üretme, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek teknolojik ve rekabetçi ekonomi sağlanma hedefiyle kurulan Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark’ın 12’nci  genel kurulu yapıldı.

DAÜ açıklamasına göre, Toplantıda şirketin 2017 Faaliyet Raporu ve Mali Bilançosu hakkında bilgi verildi, rapor ve bilançolar okundu ve oy birliğiyle onaylandı. 

Genel Kurulda söz alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Teknopark’ın uzun süre pasif kaldığını, yönetime geldiklerinde burayı yeniden canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, geçen yıl elektrikli araçla TÜBİTAK yarışmalarında “En İyi Tasarım” ödülü alındığını hatırlattı, verimliliği arttırılmış araçla, bu yılki yarışmaya katılacaklarını belirtti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen tarım teknolojileri konularında yenilikçi çalışma geliştirilmesinin ve proje üretilmesinin önemine işaret ederek, yerleşkede Teknopark bünyesine bağlı araştırma ve geliştirme alanı yaratılabileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Temsilcisi Atilla Bulancak, 2006’da Teknopark bünyesinde yer alan ilk şirketlerden olduklarını ifade ederek, bu durumun teşviklere, uluslararası işbirliklerine, yenilikçi firmalarla ilişkilere oldukça olumlu yansıdığını söyledi.

Kuruluşundan beri Teknopark Yönetici Şirketi Yönetim Kurulu içerisinde yer alan Prof. Dr. Işık Aybay, yatırımcıyı ve girişimciyi cezp edecek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ile Araştırma ve Geliştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesinin şart olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Necdet İcil de Genel Kurulda söz alarak 2015 yılında 3 şirketi barındıran Teknopark’ın, bugün 8’i akademik personel şirketi olmak üzere 18 şirkete ulaştığını söyledi. İcil, bu yıl açılan AB hibe programlarına da 6 proje sunacaklarını da açıkladı. Giderek artan talep karşısında yaşanan yerleşim sorununu, DAÜ Rektörlüğünün olumlu girişimleri ile çözmeye çalıştıklarını ifade eden İcil,  ilgili yasaların yürürlüğe girmesinin seçim nedeniyle aksadığını belirtti.

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