Mali disiplin geliyor: Eşel-Mobil duracak!

Malye Bakanı Sunat Atun’un Ankara zyaretnde 2022 yılında KKTC’nn kamu harcamalarının nasıl yapılableceğnn kararlaştırılması bekleniyor.

Ankara ziyaretnin gerekçesini “güçlü bir ekonomik program ve mal yapımızın güçlendrilmesi. Kamu giderlerini karşılarken, özel sektöre de güçlü destek verilmesi” olarak açıklayan Atun’un kamu açığını kapatabilmek için son günlerde artırılan vergilerin dışında yerel kaynak sağlanamayacağını gündeme getirerek Türkiye’den mal destek talep etmesi, bunun karşılığında ise “mail disipline” uyulacağının sözünü vermesi bekleniyor. Maliye Bakanı Sunat Atun, “mali disiplin” kavramını gündeme getrerek “devlet giderlerinin gelirleri aşmaması” prensbine göre hareket etmeyi ilke haline getrecek. Bunun gerçekleşebilmesi için otomatiğe bağlanan kamu görevlileri maaş artışının otomatikten çıkarılarak kamu gelirlerine bağlı hale getirilmesi, bunun yapılabilmesi içnse hayat pahalılığı artışının maaşlara otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan yasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Ve Kıbrıs