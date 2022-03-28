Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte Belçika kimlik kartları ile yakalandılar
Sahte Belçika kimlik kartları ile...
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale...
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Flaş Haber
Girne’de bar kundaklandı
Kapat

Mali disiplin geliyor: Eşel-Mobil duracak!

Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara ziyaretinde, KKTC bütçesinin nasıl yürütüleceğinin esaslarını karara bağlanacak. Kamu görevlilerine hayat pahalılığı artışı verilmesinin “otomatikten çıkarılması” üzerinde de duruluyor.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:19
3933 Okunma
Mali disiplin geliyor: Eşel-Mobil duracak!
banner108

Malye Bakanı Sunat Atun’un Ankara zyaretnde 2022 yılında KKTC’nn kamu harcamalarının nasıl yapılableceğnn kararlaştırılması bekleniyor.

Ankara ziyaretnin gerekçesini “güçlü bir ekonomik program ve mal yapımızın güçlendrilmesi. Kamu giderlerini karşılarken, özel sektöre de güçlü destek verilmesi” olarak açıklayan Atun’un kamu açığını kapatabilmek için son günlerde artırılan vergilerin dışında yerel kaynak sağlanamayacağını gündeme getirerek Türkiye’den mal destek talep etmesi, bunun karşılığında ise “mail disipline” uyulacağının sözünü vermesi bekleniyor. Maliye Bakanı Sunat Atun, “mali disiplin” kavramını gündeme getrerek “devlet giderlerinin gelirleri aşmaması” prensbine göre hareket etmeyi ilke haline getrecek. Bunun gerçekleşebilmesi için otomatiğe bağlanan kamu görevlileri maaş artışının otomatikten çıkarılarak kamu gelirlerine bağlı hale getirilmesi, bunun yapılabilmesi içnse hayat pahalılığı artışının maaşlara otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan yasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Ve Kıbrıs

Son Güncelleme: 28.03.2022 09:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayarı kaçan dünyada “ayar” arayışı 
Ayarı kaçan dünyada “ayar” arayışı 
Meclis’te tansiyon yükseldi
Meclis’te tansiyon yükseldi
Erhürman: Tarihin cilvesi bizi felakete sürüklüyor
Erhürman: Tarihin cilvesi bizi felakete sürüklüyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim