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Mali Şube'de deprem etkisi yaratan iddia!

Mali Polis Şubesi içerisinde uzun yıllar görev yapan müfettiş tuttuklandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:44
Mali Şube'de deprem etkisi yaratan iddia!

Polis Genel Müdürlüğü içerisinde mali konuların araştırılması için kurulan Mali Polis Şubesi içerisinde uzun yıllar görev yapan Gülay Bayram Çekici isimli polis dün akşam tutuklandı.

Kritik bir çok soruşturma dosyasının amirliğini yapan ve polis içerisinde “bilgi küpü” olarak adlandırılan ismin tutuklanma nedeni ise bir soruşturmada “bet ofisi” sahibine yardımcı olma.

Gülay Bayram Çekici uzun yıllardır polis içerisinde kaçak sanal bet ofislerine karşı mücadele eden isim olarak biliniyordu.

Bu tutuklama nedeniyle Gülay Bayram Çekici'nin ifadeleri ciddi bir önem kazandı. İlgili kişinin polis içerisinde kara parayla bağlantısı olan tüm yetkili- yetkisiz kişileri bildiği, sanal bet- kara para ilişkilerini araştırdığı ve tutuklama yapmak için polis müdürlüğünden yetki istediği belirtiliyor.

Böyle bir ismin, uzun süredir araştırmasını yaptığı bir olayda zaaf gösterdiği iddiaları polis içerisinde adeta deprem etkisi yarattı. Son dönemlerde ciddi bir zenginleşme içerisinde olduğu belirtilen şahsın, banka hesapları da incelemeye alındı.

Gülay Bayram Çekici'nin tutuklanması, polis içerisindeki bir çok kirli ilişkinin açığa çıkması açısından da önemli.

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Anahtar Kelimeler:
Mali Şube
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vatanperver 2019-08-21 10:03:16

Her zaman ve her daima yaziyoruz ki curuk elma cok . Siz polislerin mal varliklarini arastirmazsaniz daha cok olaylara gebe olursunuz.

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emre 2019-08-21 10:48:01

sıra sana gelecek :))

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halil k 2019-08-21 11:26:05

yani bu habere kim ne yorum yazabilir bilemedim

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