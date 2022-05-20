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Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı bugün gerçekleştirilen ikinci oturumu ile tamamlandı.

20 Mayıs 2022 Cuma 19:11
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Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı tamamlandı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mali ve Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı bugün gerçekleştirilen ikinci oturumu ile tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda 12 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunda; Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar ile Kripto Varlık ve Forex Alanında İşlenen Suçlar konularında mücadelede yaşanan sıkıntılar ele alınarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paydaş kurumların yetkilileri tartışılarak çözüm önerileri ortaya kondu.

Bugün gerçekleştilen ikinci oturumda ise ilk oturumda ortaya çıkan sonuçlar, paylaşılmıştır.

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