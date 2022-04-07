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Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı

07 Nisan 2022 Perşembe 11:57
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Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı
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Maliye Bakanlığı’nın KKTC Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği Devlet İç Borçlanma İhale Senedi sonuçlandı.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, nominal değeri 150 milyon TL olarak açıklanan çoklu fiyat “Hazine Bonosu” ihalesine 74 milyon 150 bin TL’lik teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 99 gün vadeli 74 milyon 150 bin TL borç sağlandı.

Yapılan açıklamada borcun ortalama yüzde 25,03 oranında faizle alındığı belirtilirken, en düşük faiz oranı yüzde 24,24, en yüksek faiz oranı da yüzde 25,50 düzeyinde gerçekleşti.

Maliye, Şubat sonu, Mart başı ve sonunda 3 ayrı ihalede toplamda 135 milyon TL borçlanmıştı.

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