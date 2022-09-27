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Maliye 8 milyon dolar borçlanıyor!

27 Eylül 2022 Salı 21:43
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Maliye 8 milyon dolar borçlanıyor!



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı. KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; ihale 29 Eylül'de gerçekleşecek. 
Konuyla ilgili olarak Gündem Kıbrıs'a değerlendirmelerde bulunan HP 9. Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, "Son dönemde TL borçlanma ihalelerine verilen faizler yüksek olduğundan dolayı, Hazineyi daha az faiz maliyetiyle borçlandırmak için  Merkez Bankası'nın aracılığıyla bir kaç ihaledir böyle bir çalışma yapılıyor. Döviz mevduatlarının, mevduatların %75'ine denk gelmesi ucuz TL borçlanmayı olası kılmıyor. Bu yüzden böyle bir çözüm KKTC Merkez Bankası aracılığıyla bulundu. Topladıkları paralar yetmiyor mu? Niye borçlanıyorlar? Bu paralar nerelere harcanıyor?" dedi.

Son Güncelleme: 27.09.2022 21:46
Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıKKTC Merkez BankasıBorçlanmaGülşah Sanver ManavoğluHP 9. Milletvekili
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