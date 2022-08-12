Maliye Bakanı Alişan Şan, Çiftçiler Birliği’ni kabul etti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği heyetini kabulünde konuşan Maliye Bakanı Şan, çiftçilere hitaben; “Sizler toprağın efendilerisiniz” dedi.

Bir Gönyelili olarak, iki dedesinin de çiftçi ve hayvancılıkla geçimini sağladığını, ‘bir damla suyun da, toprağın da kıymetini ve nimetini çok iyi bilen bir ailenin evladı’ olduğunu belirten Şan, kendisinin de özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında bu sektörü yakından tanıdığını ve var olan sıkıntıları yakından takip ettiğinin altını çizdi.

Beyoğlu

Kıbrıs Türk Çiftçiler Genel Sekreteri Mustafa Beyoğlu da kabuldeki konuşmasında, birlik üyelerinin yaşadığı sorunları Bakan Şan’a aktararak, talep ve beklentilerini açıkladı.