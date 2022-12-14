Maliye Bakanı Alişan Şan'dan açıklama

Maliye Bakanı Alişan Şan, 2023 yılı bütçesinde DAÜ’ye yapılan katkıyı yüzde yüz arttırdıklarını ve daha verimli bir alt yapı kurulmasını hedeflediklerini belirtti. Gerek akademisyenlerin ve çalışanların haklarının korunacağını, mali yapı el verdiği sürece de DAÜ’ye gereken katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Şan; “DAÜ bizim eğitim-öğretim hayatımızın göz bebeği. Fahri elçiler yetiştirdiğimiz, yükseköğretimde dünya sıralamasında önemli bir noktada olan bir kurumumuz. Dolayısıyla böylesi bir kurumumuzun daha iyi noktaya gelmesi için elimizden geleni hem hükümet hem de bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Bende bir Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olmaktan her zaman gurur duyan ve üniversitemizin çok daha iyi yerlerde olmasını kalben isteyen bir insanım. Yaşanan sorunların yakinen takipçisiyim. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Dünya genelinde yaşanan krizlerden ülkemizin de etkilendiği göz ardı edilmeden değerlendirme yapılası gerekmektedir. Mali imkânlarımızın elverdiği ölçüde çalışanların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda herkes bilmelidir ki Doğu Akdeniz Üniversitesinin eğitim-öğretim hayatına katkı koyan insanlarımız hiçbir zaman mağdur edilmeyecektir” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Doğu Akdeniz Üniversitesinin eğitim-öğretim hayatında fahri elçiler yetiştirerek dünyanın dört bir yanında Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam etmesi için sağlıklı bir ekonomik alt yapı oluşturulmasının şart olduğunu, bununla ilgili çalışmaları başlattıklarını, akademisyen ve DAÜ’ye hizmet veren personelin haklarının korunarak daha iyiye gitmesi için tüm imkânları seferber edeceklerini belirtti.