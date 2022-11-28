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Maliye Bakanı Alişan Şan, Enver Arpa'yı kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, Rektör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Zeki Akçam ile Yrd. Doç. Dr. Volkan Nurçin’i kabul etti.

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:50
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Maliye Bakanı Alişan Şan, Enver Arpa'yı kabul etti



Maliye Bakanı Alişan Şan, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ve Rektör Yardımcıları Akçam ile Nurçin’i, konuk olarak ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Yükseköğretim adası olan KKTC’de üniversitelerin eğitim ve öğretim anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Şan, ASBÜ’nün, ülkede yerleşkesinin olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 

Bakan Şan, üniversiteler ve akademik personelin bilgi ve birikimlerinden daima yararlanmak gerektiğine de dikkati çekti. 

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ise üniversite hakkında bilgi verirken,  “Bizim burada ticari bir kaygımız yok. Buradaki varlığımızın tek bir sebebi var. O da KKTC yükseköğretimine katkı sunmaktır” dedi. 

Amaçlarının birinin de, eğitimde kalite konusunda taviz vermemek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arpa, örgün eğitimin yanında, bilimsel araştırmalara da büyük önem verdiklerini dile getirdi. 

Son olarak istihdamlar konusunda da hassasiyet içerisinde olduklarını vurgulayan ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kadrosunda da yararlandıklarını ancak çok daha fazla akademik kadro ve üniversite personelinin KKTC vatandaşlarının oluşturduğuna dikkat çekti.

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