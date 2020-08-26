MALİYE BAKANI AMCAOĞLU, İŞ KADINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ile berberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, kadının iş hayatı, ekonomi ve toplumdaki önemine dikkat çekti. Amcaoğlu, daha çok kadının iş hayatında daha yoğun pay almasını desteklediklerini söyledi.

Yalnızca kamuyu değil, özellikle bu pandemi sürecinde reel sektörün sıkıntılarını da önemsediklerini kaydeden Amcaoğlu, kamunun yanı sıra reel sektörün desteklenmesi gerektiğini, aksi halde kamunun da büyük zorluklar yaşayacağını belirtti.

Amcaoğlu, bireysel değil, toplumsal refahı düşünmek için tüm paydaşların ortak karar üreterek çalışması gerektiğini söyledi.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir de, sivil toplum örgütlerinin, çağdaş toplumun olmazsa olmazı olduğunu, İş Kadınları Derneği’nin de bu bağlamda toplumsal bir görev üstlendiğini söyledi.

Candemir, bugün Kıbrıs Türk kadınının ekonomik yaşamın aktif bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Covid-19 pandemi sürecinin tüm dünyayla birlikte ülke ekonomisini de olumsuz etkilediğini kaydeden Candemir, bunu takiben dövizin yükselmesiyle bu olumsuz süreçte iş dünyasının yalnız bırakılmaması, doğru ve akılcı kararlarla desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Candemir, hükümetten bir takım önlemler ve alınması gereken taleplerini aktardı. Candemir sözlerini şöyle tamamladı:

“Özel sektörün kredi kullanımına erişimi daha da kolaylaştırılmalı, Devletin almış olduğu harçlarda bir takım indirimlere gidilmeli, Yerli üretici korunup, desteklenmeli, Gümrüklerde kur sabitlenmesine gidilmeli, Girişimciliğin özendirilmesi ve desteklemesi sağlanmalıdır”