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Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan önemli açıklama!

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:04
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Maliye Bakanı Amcaoğlu'ndan önemli açıklama!

ÖZEL HABER

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

“AKARYAKIT FİYATLARINDA BUGÜN BİR İNDİRİM SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Amcaoğlu, “Üretimi artırmak, işsizliği önlemek için çalışmalar yapmamız gerekir. Çalışma hayatındaki dengeyi sağlamak için çalışmalar yapmazsanız, bu maliye bakanlığının sorumluluğunda değil derseniz, bumerang gibi gelir sizi vurur. Akaryakıt fiyatları bugün yaşanan hayat pahalılığının en önemli unsurlarından biri olmuştur. Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim söz konusu olabilir” dedi.

Son Güncelleme: 27.04.2022 10:08
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