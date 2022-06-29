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Maliye Bakanı Atun: Bu yıl sorunlardan kurtulacağız

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bugün KKTC’ye geldi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:41
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Maliye Bakanı Atun: Bu yıl sorunlardan kurtulacağız
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Maliye Bakanı Sunat Atun yaptığı açıklamada , Başbakan Ünal Üstel liderliğinde hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini ve Türkiye’nin de KKTC’ye jeneratörleri bedelsiz verdiğini söyledi.

Atun, enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve KIBTEK’teki finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade ederek, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı.

Sunat Atun, yeni gelen jeneratörlerin akaryakıt yanında doğal gazla çalışan santraller olduğuna işaret ederek, güneş enerjisi santrallerinden de güçlü bir şekilde faydalandıklarını ve KIBTEK’in de 2 milyar TL’yi aşan borçlarının ödenmeye başlandığını ifade etti.

Elektrikte sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini arıtmak için çalıştıklarını, devletler düzeyinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde istikrarlı tedarik ve fiyatlamanın oluşacağını kaydeden Atun, “Bu sorun ortadan kaldırılacak” dedi ve güçlü desteğini esirgemeyen Anavatan Türkiye teşekkür etti.

Son Güncelleme: 29.06.2022 11:46
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