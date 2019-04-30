Maliye Bakanı Denktaş'tan 1 Mayıs mesajı

Denktaş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülkede çalışma hayatında daha iyi standartlara ulaşılmasının en büyük gayeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Toplumsal refah ve ekonominin en temel unsuru olan işçinin alınterine hak ettiği değeri vermek uygarlık yolunda en büyük adımdır.



Özellikle, özel sektörde emeğinin karşılığını alamayan emekçilerin birtakım sıkıntılarını göz ardı edemeyiz. İş güvenliği konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı ülkemizde daha insani şartlarda çalışmak tüm emekçilerin hakkıdır.1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma çerçevesinde kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım.” dedi.