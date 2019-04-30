Maliye Bakanı Denktaş'tan 1 Mayıs mesajı

Denktaş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülkede çalışma hayatında daha iyi standartlara ulaşılmasının en büyük gayeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Toplumsal refah ve ekonominin en temel unsuru olan işçinin alınterine hak ettiği değeri vermek uygarlık yolunda en büyük adımdır.
1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma çerçevesinde kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım.” dedi.
Son Güncelleme: 30.04.2019 12:28