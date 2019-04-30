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Maliye Bakanı Denktaş'tan 1 Mayıs mesajı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “işçinin alın terine hak ettiği değeri vermek, uygarlık yolunda en büyük adımdır” dedi.

30 Nisan 2019 Salı 12:17
Maliye Bakanı Denktaş'tan 1 Mayıs mesajı
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Denktaş, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, ülkede çalışma hayatında daha iyi standartlara ulaşılmasının en büyük gayeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“Toplumsal refah ve ekonominin en temel unsuru olan işçinin alınterine hak ettiği değeri vermek uygarlık yolunda en büyük adımdır.

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Özellikle, özel sektörde emeğinin karşılığını alamayan emekçilerin birtakım sıkıntılarını göz ardı edemeyiz. İş güvenliği konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı ülkemizde daha insani şartlarda çalışmak tüm emekçilerin hakkıdır.
1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma çerçevesinde kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım.” dedi.

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Son Güncelleme: 30.04.2019 12:28
Anahtar Kelimeler:
DenktaşMaliye Bakanı
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