Maliye Bakanı Denktaş, Umut Otizm Derneği heyetini kabul etti...

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede dernek başkanı Özerdem, derneğin yapılan çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Denktaş’a bilgi verdi. Otizm ile ilgili ülkemizde sağlık, eğitim ve sosyal alanda ihtiyaç ve farkındalığı ortaya koyan raporu sundu.

DENKTAŞ

Hazırlanan raporu geniş anlamda inceleyeceğini belirten Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu konuda daha duyarlı ve bilinçli farkındalığın yaratılması, gerekli desteğin sağlanması adına derneğin önemli katkılar sağladığını belirti, işbirliğine hazır olduklarını söyledi.