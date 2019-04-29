Maliye Bakanı Denktaş, yöneltilen eleştirileri yanıtladı

Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada YDP’nin geçmişi çok bilmemesini ve eleştirilerini doğal karşıladığını ancak UBP’nin bu işleri çok iyi bildiğini bilen bir kişi olarak getirilen eleştirileri anlayamadığını söyledi…

Dövizin arttığını göre göre bu tür düzenlemeler ve gelecekte gelmesi muhtemel artışlarla ilgili konuşmalarla güzel bir manevra yapıldığını kaydeden Denktaş, elektrikle ilgili 2017’den itibaren kuruma mahsuplaşma yapılması çağrısı yaptıklarını anımsattı…

Bugün getirilen ek bütçenin yasal dayanakları olduğunu belirten Denktaş, öngörülen üzerinde bir gelir toplandığını, bununla ilgili gerekli çalışmalar yapıldığını ifade etti…

Sadece maaş ödedikleri iddialarına karşılık Denktaş, maaşların ötesinde piyasaya ödemeler yaptıklarını kaydederek, Mayıs ayında yapılacak yatırımlara da kalem kalem değindi…

Muhalefetin maaşlar ödenmeyecek iddiasına bulunduğunu belirterek, “maaşlar ödenecek” diyen Denktaş, 30 milyon Gençlik ve Spor Bakanlığı fonundan alındığı iddiasının UBP’nin gelmesinin tuhafına gittiğini söyledi…

Protokolle ilgili soruların sürekli gündeme gelmesini de eleştiren Denktaş, “bizim bilmediğimiz ve sizin bildiğiniz o konuyu siz açıklayın” dedi.

Bakanlığın web sitesinden kaynaklanan sorun nedeniyle Ocak gelir-giderlerinin yayınlandığını bu konuda gerekli çalışmanın yapıldığını ve gelirlerin yüzde 60 arttığını kaydeden Denktaş, eksiye düşmelerinin nedeni öngörülmeyen ödeneklerin fazla olması olduğunu söyledi.

Mahsuplaşma yapıldı diye zam geleceği iddiaların yalanlayarak, dövizde artış olması halinde ise zammın kaçınılmaz olacağını ifade eden Denktaş, yılların neden olduğu sorunların bu hükümete yüklenmesini eleştirdi… (BRT)