Maliye Bakanı Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan kişilere %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan kişilere ise %10 ek yardım ödeneğinin ikinci kısmının dün ödendiğini, ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 488 bin, 542 TL olduğunu söyledi.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz açıkladı
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sosyal Yardım ve Engelli Yardımı alan kişilere Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay olarak öngörülen Covid-19 yardım ödeneğinin Mart ayı ödemesinin dün gerçekleştiğini duyurdu.
08 Nisan 2021 Perşembe 11:20
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