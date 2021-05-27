Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama

Maliye Bakanı Dursun Oğuz emeklilerin bugün ödendiğini, memurların da pazartesi ödeneceğini açıkladı…

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:13
183 Okunma
Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan açıklama

Maliye Bakanı Oğuz , mecliste harcamalarla ilgili bilgi verdi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mecliste yaptığı konuşmasında emeklilerle ilgili kararın yasallaşması gerektiğini, bununla ilgili gereğini yapacaklarını söyledi.

300 milyon TL’nin 75 milyon TL’sinin Merkez Bankasından alındığını, 200 milyon için ihalenin de yarın biteceğini söyleyen Oğuz, haziran ayında yapılacak harcamaları sıraladı.

Şu anda protokol çerçevesinde savunmayla ilgili harcamaların alınmasında hiçbir sorun olmadığını kaydeden Oğuz, protokol çerçevesinde alınan krediler kapsamında geçen ay 100 milyon TL geldiğini bu ay henüz kaynak girişi olmadığını anlattı.

Projelerin açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Oğuz, emekli ödemelerinin bugün gerçekleştirildiğini, pazartesi de memur ödemelerinin yapılacağını anlattı, yapılan ve yapılacak diğer ödemeleri sıraladı.

Oğuz bir soru üzerine, belediye başkanlarının emekli maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntı konusunda gerekli adımların atıldığını anlattı.

TAK

Son Güncelleme: 27.05.2021 16:19
Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Alevi Kültür Merkezi Heyetiyle Görüştü
Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Çevre Koruma Dairesi’nin Temizlik Etkinlikleri Devam Ediyor
Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu'ndan açıklama
Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim