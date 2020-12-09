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Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Olgun kardeşimin bilgilerinden mutlaka faydalanacağım”

Maliye konusunda, bir önceki bakan Olgun Amcaoğlu’nun bilgi ve tecrübesine ihtiyaçları olacağını belirten Oğuz, “Olgun kardeşimin bilgilerinden mutlaka faydalanacağım” dedi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 14:48
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Olgun kardeşimin bilgilerinden mutlaka faydalanacağım”

UBP-DP-YDP üçlü azınlık hükümetinde Maliye Bakanı olarak görevlendirilen Dursun Oğuz, ilk açıklamasını BRT’ye yaptı.

Bakanlar Kurulu’nun bugüne kadar takım ruhuyla çalıştığını belirten Oğuz, “her zaman için birbirimize destek olduk, bundan sonra da olacağız” dedi.

“BİREYSEL BAŞARI GELİP GEÇİCİDİR, HÜKÜMET BAŞARISI DAHA DOĞRU OLANDIR”

Maliye Bakanlığı konusunda, artık Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev alacak olan Olgun Amcaoğlu’nun bilgi ve tecrübesine ihtiyaçları olacağını belirten Oğuz, “Bütünlük içinde olacağız. Bireysel başarı gelip geçicidir, hükümet başarısı daha doğru olandır” şeklinde konuştu.

Bakan Oğuz, “Olgun kardeşimin bilgilerinden mutlaka faydalanacağım” dedi.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER O OLDUĞUNDA İYİ YA DA O PARTİ OLDUĞUNDA KÖTÜ DEMEK ÇOK YANLIŞ”

“Türkiye ile ilişkisi daha iyi olduğundan ötürü Maliye Bakanı olarak görevlendirildiğine” yönelik iddiaları da yanıtlayan Oğuz, “Türkiye ile ilişkiler o olduğunda iyi ya da o parti olduğunda kötü demek çok yanlış bir söylem. Türkiye bizim Ana vatanımız. Bunu söyleyenler maalesef birbirine düşürmek gibi, iyi düşüncede olmayan kişilerdir” ifadelerini kullandı.

13. MAAŞLAR… “BİSMİLLAH DEYİP GÖREVİ ALALIM”

Maaşların ne zaman ödeneceğinin sorulması üzerine ise Oğuz, “Bismillah deyip görevi alalım, zaten Sayın Bakanımızın çalışmaları var. Çalışmalarının bir kısmını bizimle paylaştı” diyerek, ilerleyen süreçte gerekli adımların atılacağını kaydetti.

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