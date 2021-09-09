Maliye Bakanı'ndan açıklama

Maliye Bakanlığı, 2500 kişiye toplam; 5 milyon, 757 bin, 368 TL, 56 kuruş ödeme yapacak.

“NİSAN 2021’E AİT EK MESAİLER İSE YARIN ÖDENECEK”

Bu arada Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Nisan 2021’e ait ek mesailerin ise yarın ödeneceğini duyurdu.