Maliye Bakanı'ndan ödeme açıklaması!

Maliye Bakanı Alişan Şan, KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan ile As Başkan Hür Alevkayalı’yı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şan, balıkçıların sorunlarıyla taleplerini dinledi.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan esnafın destekleneceğini belirten Maliye Bakanı Şan, KKTC Balıkçılar Birliği’nin alacağı mazot desteğinin ödemelerine gelecek hafta başlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan, sektör ve paydaşlarla diyalogdan yana olduklarını kaydederek, öneri ve projelere her zaman açık olduklarını vurguladı.