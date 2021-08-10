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Maliye Bakanı Oğuz, Ankara’da

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, çalışma ziyaretleri yapmak üzere Ankara’ya gitti.

10 Ağustos 2021 Salı 08:28
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Maliye Bakanı Oğuz, Ankara’da

Ziyarette kapsamında TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek olan Bakan Oğuz’a bu görüşmede Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Başkanı Olgun Önay ile Kuzey Kıbrıs Bankacılar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur eşlik edecek.

Temasları kapsamında Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la da görüşecek olan Bakan Oğuz, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Oğuz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesi de bekleniyor…
        
        

Son Güncelleme: 10.08.2021 08:32
Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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