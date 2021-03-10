MALİYE BAKANI OĞUZ, İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, mesajında “Milli mücadelemize Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına birçok alanda büyük hizmetleri bulunan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün 2. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.