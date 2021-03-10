Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oğuz, mesajında “Milli mücadelemize Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına birçok alanda büyük hizmetleri bulunan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün 2. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
MALİYE BAKANI OĞUZ, İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, eski Başbakan ve UBP eski başkanlarından İrsen Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
10 Mart 2021 Çarşamba 11:58
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