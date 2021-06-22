Maliye Bakanı Oğuz, Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti

Yeni görevinde Bakan Oğuz’a başarılar dileyen Kocaismail, derneğin faaliyetlerine her dönem destek veren Bakan Oğuz’a bir kez daha teşekkür etti. Ardından, yeni dönemde hayata geçirecekleri icraatlar hakkında bilgi verdi.

Bugünkü ziyaretin amacının hastaların emeklilik hakları ile ilgili taleplerini dile getirmek üzere olduğuna dikkati çeken KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, çalışamayacak durumdaki kanser hastalarının sağlık kurulundan geçmek kaydıyla ivedilikle malulen emekliliğe sevk edilmesi için tüm bakanlara, Bakanlar Kurulu’nda görüşülmek üzere hazırladıkları dilekçeyi sunmaya başladıklarını, bu konuda Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un da desteğini talep ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Maliye Bakan Dursun Oğuz ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği yönetiminin ve gönüllülerinin ülkede büyük başarılar elde ettiklerini, özellikle kanserle mücadelede bilinçlendirme konusunda önemli farkındalık yaratarak, tüm hastaların mücadelesine destek verdiklerini, bu durumun takdire şayan bir davranış olduğunu söyledi.

Kanser hastalığına dikkati çeken Bakan Oğuz, günümüz dünyasında hastalıkların artış gösterdiğini kaydetti. Bu konuda çok daha iyi bilinçlenerek, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz konuşmasının sonunda, dernekle her konuda gerekli tüm işbirliğini yapmaya hazır olduğunu kaydetti.





