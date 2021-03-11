Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

MALİYE BAKANI OĞUZ, KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

11 Mart 2021 Perşembe 10:55
274 Okunma
MALİYE BAKANI OĞUZ, KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, ziyaretin, Derneğin çalışmaları hakkında bilgi vermek, fikir alışverişi yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, ziyaret dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi.
Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle son bir yıldır tüm dünyada ve ülkede sosyal ve kültürel faaliyetlerin de kısıtlandığına dikkati çeken Oğuz, buna rağmen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla toplumsal katkılarda bulunduklarına işaret etti. 

Son Güncelleme: 11.03.2021 12:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim