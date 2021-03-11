MALİYE BAKANI OĞUZ, KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, ziyaretin, Derneğin çalışmaları hakkında bilgi vermek, fikir alışverişi yapmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, ziyaret dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi.

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle son bir yıldır tüm dünyada ve ülkede sosyal ve kültürel faaliyetlerin de kısıtlandığına dikkati çeken Oğuz, buna rağmen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla toplumsal katkılarda bulunduklarına işaret etti.