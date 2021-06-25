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Maliye Bakanı Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’ni Kabul Etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği'ni kabul etti.

25 Haziran 2021 Cuma 16:04
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Maliye Bakanı Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’ni Kabul Etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun’un da hazır bulunduğu kabulde, birliğin yaşadığı sıkıntılar ele alındı, sorunların aşılmasına yönelik alınabilecek tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde konuşan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği'nin yürütmekte olduğu görevlerin önemine dikkati çekerek, sıkıntıların aşılması için işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Başkanı Firuz Fehmi ise konuşmasında özellikle, Muhasip ve Denetim mesleğinin bir yasası olmadığını ancak uzun yıllardır bir çalışma yaptıklarını ve bugün artık Meclis’te sektörün yasa tasarısının bulunduğunu hatırlatarak, hükümetten taleplerinin bu yasa tasarısının bir an önce yasallaşması ve hayat bulması için ivedilik göstermeleri olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:04
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