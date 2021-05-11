Maliye Bakanı Oğuz yapılan ödemelerle ilgili açıklama yaptı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3 bin 883 kişiye %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5 bin 40 kişiye ise %10 ek yardım ödeneğinin üçüncü ve son taksidinin ödendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Oğuz, ödenen toplam miktarın, 2 milyon 506 bin 594 TL 30 kuruş olduğu kaydetti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen 1280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon 591 bin125 TL Mart ayı Covid-19 desteği yapıldığını da belirtti.

Dursun Oğuz ayrıca, 2020-2021 öğretim yılı Taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesinin yapıldığını duyururken, taşımacılar için 8 milyon 827 bin 905 TL 41 kuruş yatırıldığını ifade etti.





