Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
banner107

Maliye Bakanı Şan: Bütçe ile İlgili Endişeler Boşa Çıkacak

Maliye Bakanı Alişan Şan, Meclis Genel Kurulu'nda 2023 bütçesiyle ilgili konuştu. 

13 Aralık 2022 Salı 12:30
52 Okunma
Maliye Bakanı Şan: Bütçe ile İlgili Endişeler Boşa Çıkacak



-CANLI AKTARIM

"Muhalefetin bütçe ile ilgili endişeleri boşa çıkacak" diye konuşan Maliye Bakanı Alişan Şan, gelirleri artırma noktasında mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti. Şan, en kısa zamanda forex, kripto, sanal şans oyunları gibi yasaların da Meclis'in gündemine taşınarak buradaki gelirleri artırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kayıt dışılığın gelirlerde ciddi anlamda kayıba neden olduğunu belirten Şan, bu yönde de çalışmaları olduğunu 'yazar kasa posa' geçiş için çalışmaların hızlandığını söyledi. 

Şan dijitalleşmeye ve otomasyona da önem vereceklerini belirterek, E-Devlet'in önemine dikkat çekti. 

Gümrüklerde denetim mekanizmalarına da ihtiyaç olduğunu dile getiren Şan, göreve geldiğinden beridir bu konularda adım attıklarını ve süreçlerin en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. 

Bu kürsü reklam yeri değildir!

Konuşmasının devamında Meclis kürsüsünün reklam yeri olmadığını kaydeden Şan, 'ben buradan reklam yapmayacağım' diye konuştu.

Göreve geldiği günden beridir sorunların çözümü noktasında elinden geleni yasalar dahilinde yaptığını dile getiren Şan, 'popülizm yapmamak için elimden gelen herşeyi yapıyorum Bu çizgide görevime devam edeceğim' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Alişan ŞanMeclisMaliye BakanıBütçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜR-İŞ: Asgari Ücret İçin Mücadelemiz Sürecek
HÜR-İŞ: Asgari Ücret İçin Mücadelemiz Sürecek
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim