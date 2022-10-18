Maliye Bakanı Şan, Kıbrıs gazisi Aşar’ı kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Aşar’a ziyaretinde, Avrasya Ekonomik İlişkiler Vakfı (EkoAvrasya) Başkan Vekili Kemal Kurnaz ile İş insanı Erdinç Aşar da eşlik etti.

Maliye Bakanı Şan, kabuldeki konuşmasında, “Gaziler her zaman yüreğimizdeki müstesna yerini koruyacak. Bu topraklarda barış, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize, Mücahit ve Mehmetçiğe borçluyuz” diye konuştu.

Şan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere yaptığı baskı ve zulmün önüne geçmek, adada barış ve huzuru tesis etmek için uluslararası garantörlükten doğan hakları neticesinde 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

-KKTC’yi her ziyaret ettiğinde, duygu dolu anlar yaşadığını belirten Kıbrıs gazisi Nizamettin Aşar o yıllardaki mücadeleyi anlattı.