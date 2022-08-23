Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Soygun, Ciddi Darp, Kaçak...
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da tutuklandı
Keçi hırsızlığında 4'üncü zanlı da...
Flaş Haber
7 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Maliye Bakanı Şan: “Muhtarlar önemli bir kamu görevi üstleniyor”

Maliye Bakanı Alişan Şan, muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin sorunları ile ilgilenirken, diğer yandan vatandaşlarla resmi kurumlar arasında köprü vazifesi görevini üstlendiğini ve sorunların çözümü için çalıştığını söyledi. Bakan Şan; “Muhtarlar önemli bir kamu görevi üstleniyor” dedi.

23 Ağustos 2022 Salı 10:31
75 Okunma
Maliye Bakanı Şan: “Muhtarlar önemli bir kamu görevi üstleniyor”


KKTC Muhtarlar Derneği heyetini kabul eden Maliye Bakanı Şan, muhtarların sorun ve beklentilerini dinledi.

Muhtarları bakanlığında misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Maliye Bakanı Alişan Şan, muhtarların yıllardır süre gelen sorunlarının bilincinde olduklarını, bu konuda tüm imkânları seferber etmeye hazır olduklarını da belirtti.

KKTC Muhtarlar Derneği üyeleri ise kurumsal bir yapıya kavuşmak adına bazı adımları atmaya başladıklarını, bu bağlamda ilk adımı KKTC Muhtarlar Derneği Merkez Binası’nı açarak attıklarını söyledi.

Muhtarlar ziyarette ayrıca, Maliye Bakanı Alişan Şan’a çeşitli konularda yaşadıkları sorunları aktararak, taleplerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Alişan ŞanMaliye Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Tamamen Siyasi Hesaplarla Belediyeler Birleştiriliyor
Erhürman: Tamamen Siyasi Hesaplarla Belediyeler Birleştiriliyor
OKULLAR YIKILIYOR AÇIKLAMA BÜTÇE YOK. DIŞ TEMSİLCİLİKLERE GELİNCE  BÜTÇE VAR...
OKULLAR YIKILIYOR AÇIKLAMA BÜTÇE YOK. DIŞ TEMSİLCİLİKLERE GELİNCE  BÜTÇE VAR...
EMEKÇİNİN MAAŞI SİZLERİN GİBİ 60 BİN TL  DEĞİL. 
EMEKÇİNİN MAAŞI SİZLERİN GİBİ 60 BİN TL  DEĞİL. 










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim