Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

Maliye Bakanı Şan: TC tarafından karşılanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1.5 saat gecikmeyle toplandı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 12:03
367 Okunma
Maliye Bakanı Şan: TC tarafından karşılanıyor



-CANLI AKTARIM

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesi Meclis gündemine geldi.

CTP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Erkut Şahali, söz konusu yasa çalışması ile kamu çalışanları arasında çifte standart yaratıldığını söyledi.

Bu tasarı ile ikiye bölünen kamu çalışanlarının üçe bölündüğünü, üniformasız çalışanların maaşlarına iyileşme yapılırken, güvenlik kamu çalışanlarının haklarının göz ardı edildiğini belirtti. 

Şan, cevap verdi

Maliye Bakanı Alişan Şan ise güvenlik harcamalarının TC tarafından karşılandığını söyledi, konuyla ilgili Başbakan nezdinde, TC yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

Şahali: “Duruma uydurulmuş açıklama dinledik” 

Şan’ın ardından yeniden Meclis kürsüsüne çıkan Şahali, “Duruma uydurulmuş açıklama dinledik” dedi, bu konunun Türkiye ile müzakere edilecek bir mevzu olmadığını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketicinin korunması için Ekonomi Bakanlığı bekleniyor!
Tüketicinin korunması için Ekonomi Bakanlığı bekleniyor!
DP-YDP-UBP SEÇİM İTTİFAKI YERELDE TUTMADI…
DP-YDP-UBP SEÇİM İTTİFAKI YERELDE TUTMADI…
Öztürkler: Tüm yabancıları kayıt altına alacağız
Öztürkler: Tüm yabancıları kayıt altına alacağız










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim