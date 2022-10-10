Maliye Bakanı Şan: TC tarafından karşılanıyor

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Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ivedilikle görüşülmesi Meclis gündemine geldi.

CTP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Erkut Şahali, söz konusu yasa çalışması ile kamu çalışanları arasında çifte standart yaratıldığını söyledi.

Bu tasarı ile ikiye bölünen kamu çalışanlarının üçe bölündüğünü, üniformasız çalışanların maaşlarına iyileşme yapılırken, güvenlik kamu çalışanlarının haklarının göz ardı edildiğini belirtti.

Şan, cevap verdi

Maliye Bakanı Alişan Şan ise güvenlik harcamalarının TC tarafından karşılandığını söyledi, konuyla ilgili Başbakan nezdinde, TC yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Şahali: “Duruma uydurulmuş açıklama dinledik”

Şan’ın ardından yeniden Meclis kürsüsüne çıkan Şahali, “Duruma uydurulmuş açıklama dinledik” dedi, bu konunun Türkiye ile müzakere edilecek bir mevzu olmadığını belirtti.