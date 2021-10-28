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Maliye Bakanlığı 30 milyon TL iç borç aldı

Maliye Bakanlığı’na 100 gün vadeli ortalama yüzde 17,94 oranında faizle 30 milyon TL borç sağlandı.

28 Ekim 2021 Perşembe 13:33
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Maliye Bakanlığı 30 milyon TL iç borç aldı
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KKTC Merkez Bankası Maliye Bakanlığı için açtığı yeni iç borç ihalesini sonuçlandırdı. İhalenin nominal değeri 28 milyon TL idi. KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet İç Borçlanma Senedi çoklu fiyat ihalesine toplamda 54 milyon TL teklif geldi.

Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye Bakanlığı’na 100 gün vadeli ortalama yüzde 17,94 oranında faizle 30 milyon TL borç sağlandı.

Eylül ayı içerisinde 132 milyon 963 bin 045 TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi geri ödemesi yapan Maliye Bakanlığı’nın Eylül ayı sonu itibarıyla vadesi gelmemiş Devlet İç Borçlanma Senedi stoku 351 milyon TL düzeyinde görülüyor. Yeni borçla birlikte ödenmeyi bekleyen borç toplamı 381 milyon TL’ye ulaştı. 

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Maliye Bakanlığı
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